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Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал

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В американском городе Нью-Йорк пропал обнищавший миллионер, который остался без дома. Об этом сообщает издание New York Post.

Пол Гринуолд (Paul Greenwald) сделал многомиллионное состояние, когда работал менеджером хедж-фонда. Его супруга была профессором Нью-Йоркского университета и автором популярной поваренной книги.

Проблемы начались после ссоры с женой. Несмотря на судебный запрет, Гринуолд преследовал ее и приставал к ней. В 2009 году он выманил женщину из дома под надуманным предлогом, схватил за руку и кричал на нее, пока не вмешались прохожие.

К тому времени Гринуолд уже не работал в хедж-фонде, но по-прежнему был состоятелен. Он жил в роскошной гостинице «Уолдорф-Астория», где самые дешевые номера стоили не менее 400 долларов в сутки. «Друзья немного помогают», — пояснил он изданию.

После нападения на жену миллионер попал на скамью подсудимых и оскорблял судью во время заседания. «Я так понимаю, это громогласное "Нет", ему не хочется выйти отсюда», — прокомментировал судья. По рекомендации специалистов его отправили в психиатрическую больницу тюремного типа.

За прошедшие с тех пор годы Гринуолд лишился всего и в последнее время жил в ночлежке для бездомных на Манхэттене. На прошлой неделе он попал в больницу, но через два дня покинул ее в два часа ночи и исчез. Теперь его разыскивает полиция.

13 августа сообщалось, что разорившийся австралийский миллионер, который больше 20 лет прожил на необитаемом острове, лишился питомца — динго по кличке Полли. 75-летний отшельник обнаружил умирающую собаку с пеной у рта и следом змеиного укуса на лапе.

ox#2173842

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