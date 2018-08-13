Обнищавший миллионер на необитаемом острове лишился единственного друга

Разорившийся австралийский миллионер Дэвид Глэшин (David Glasheen), который больше 20 лет прожил на необитаемом острове, лишился питомца — динго по кличке Полли. Об этом сообщает издание News.com.au.

По словам основателя туристической компании Docastaway Альваро Сересо, который встречался с Глэшиным, тот узнал о гибели Полли десять дней назад. 75-летний отшельник обнаружил умирающую собаку с пеной у рта и следами змеиного укуса на лапе.

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Полли было всего три года. Глэшин приручил динго после гибели пса по кличке Кваззи, который много лет был единственным другом отшельника. Его тоже убила ядовитая змея.

В 1980-е Глэшин возглавлял компанию, которая добывала золото в Папуа — Новой Гвинее. После биржевого краха в 1987 году он потерял многомиллионное состояние и через несколько лет перебрался на островок у берега Австралии, заняв пустующие укрепления времен Второй мировой. Раз в год он закупает провизию в магазине на материке, а остаток времени проводит в одиночестве.

Динго — это потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда эти животные убивали людей.

В мае сообщалось, что жительница Австралии вместо обычной собаки завела двух диких собак динго. Женщина утверждает, что тут же столкнулась с негативной реакцией окружающих. Хотя ее питомцы представляют потенциальную угрозу, она не хочет с ними расставаться.

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