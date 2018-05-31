Австралийка рассказала о жизни в одном доме с дикими собаками динго

Жительница Австралии вместо обычной собаки завела двух диких собак динго. Об этом сообщает издание Daily Mail.

24-летняя Лиза Дженкинз утверждает, что всю жизнь мечтала о собаке. В 2015 году она и ее парень просматривали сайты организаций, которые подыскивают хозяев для бездомных животных. На одном из них им попался Чоппа — щенок динго, оставшийся без родителей. Дженкинз почти ничего не знала об этих животных, но решила взять его себе.

Женщина тут же столкнулась с негативной реакцией окружающих. «Мне постоянно говорили, что динго опасны, что из них выходят ужасные питомцы», — вспоминает она. Для этого были все основания: известны случаи, когда люди становились жертвой диких динго. В австралийских штатах Квинсленд, Тасмания и Южная Австралия их запрещено держать в неволе. В штате Виктория, где живет Дженкинз, для этого требуется специальное разрешение.

«Мы изучили этот вопрос, но все равно оказались не готовы к трудностям, которые на нас свалились», — говорит Дженкинз. Оказалось, что динго не выносят, когда их оставляют в одиночестве. У них развиваются тревожность и депрессия, они становятся склонны к деструктивному поведению. Женщина поняла, что Чоппе необходим приятель, и через полтора года завела второго динго, который получил кличку Тор.

По словам Дженкинз, внешность динго обманчива. Они похожи на обычных собак, но ведут себя совсем иначе. «Их умильный вид вовсе не значит, что они менее опасны, чем другие хищники, такие как львы или тигры, — говорит она. — Именно это запутывает людей: они думают, что животное, которое так похоже на собаку, безвредно. Но в действительности динго требуют уважения, и относиться к ним нужно соответственно».

Несмотря на то что ее питомцы представляют потенциальную угрозу, женщина не хочет с ними расставаться. «Чоппа и Тор — это вся моя жизнь, — объясняет она. — Они верны нам и любят нас безусловно».

В январе сообщалось, что американская семья вырастила на своем ранчо во Флориде 14 медведей. В распоряжении хищников весь задний двор, где есть пруд, несколько бассейнов, лужайки и деревья на заднем дворе. Вес самых крупных особей достигает 450 килограммов.

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