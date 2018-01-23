Американская семья поселила во дворе 14 медведей

Американская семья вырастила на своем ранчо во Флориде 14 медведей. Об этом сообщает Barcroft TV.

57-летняя Моника Уэлд (Monica Welde) присматривает за своими питомцами вместе с 27-летним сыном Джонни IV. В распоряжении хищников весь задний двор, где есть пруд, несколько бассейнов, лужайки и деревья на заднем дворе. Вес самых крупных особей достигает 450 килограммов.

Моника утверждает, что медведи не любят чужаков, но никогда не нападали на людей. «У меня осталось несколько шрамов от их когтей, — говорит она. — Но это естественно, они же сильные животные». По ее словам, у семьи есть продуманный план действий на случай проблем со зверями.

По словам Джонни IV, он с трех лет рос в окружении медведей. После смерти отца, который скончался в 2017 году от сердечного приступа, молодой человек решил продолжить семейное дело вместе с матерью.

Семья Уэлд с 1946 года держала на ранчо гризли, черных и белых медведей. Их питомцы снимались в фильмах Уолта Диснея и появлялись в нескольких телесериалах.

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