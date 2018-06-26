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Прожившего почти 30 лет на острове отшельника насильно вернули к людям

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Японского отшельника, который прожил на острове в одиночестве голышом почти 30 лет, насильно вернули в цивилизацию. Об этом сообщило издание The Mirror.

Масафуми Нагасаки (Masafumi Nagasaki) жил на необитаемом острове Сотопанари в архипелаге Рюкю с 1989 года без зажигалки, продуктов, одежды и средств связи. На остров редко заплывали даже рыбаки. Мужчина не раз признавался, что его единственная мечта — умереть на острове, который стал для него домом: «Все, что мне нужно, я могу найти здесь, больше мне ничего не надо. Я хочу уйти из жизни здесь, никого не беспокоя, во время тайфуна».

Каждый день он с утра занимался спортом, а затем чистил пляж.

Несмотря на его желание, местные власти увезли заболевшего гриппом 82-летнего Нагасаки с острова и запрещают ему возвращаться из-за слабого здоровья. Его поселили в дом престарелых в городе Исигаки, расположенном за 60 километров от Сотопанари.

О жизни Нагасаки до переезда на остров известно мало, так как он не любит говорить о прошлом. Журналисты узнали, что у него были жена и двое детей, он работал фотографом, а также содержал хостесс-бар. В какой-то момент он решил сбежать от городской жизни, но сначала планировал провести на острове не больше двух лет.

Нагасаки не ел мясо, рыбу, а также яйца черепах, которые были расположены по всему острову. Свой отказ от мяса он объяснял любовью к природе: «Я видел, как черепашата вылупляются и ползут к морю. Каждый раз у меня выступали мурашки, и я думал, как прекрасна жизнь».

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