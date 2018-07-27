Собаки динго при помощи телефона заманили женщину в засаду и напали

На западе Австралии стая диких собак динго напала на женщину. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Нападение произошло, когда 54-летняя Деб Рандл (Deb Rundle), работающая охранницей на шахте, обедала в столовой под открытым небом. Собака динго подошла к ее столику и, не обращая внимания на выброшенный бутерброд, схватила со стола ее мобильный телефон.

Животное побежало прочь и привело погнавшуюся за ним женщину в засаду, где ту поджидали еще две собаки. Все три динго бросились на Рандл и стали кусать за руки и ноги. Та пыталась убежать, но собаки не отставали. Лишь через 10 минут коллеги услышали ее крики и пришли на помощь.

Женщину доставили в больницу и прооперировали. Следы укусов покрывали все тело, но особенно пострадали ноги. Одна из глубоких ран, которую оставили на ее стопе зубы динго, вызвала у врачей особую озабоченность. Они не исключали, что может потребоваться ампутация.

Динго — это потомки домашних собак, попавших в Австралию и одичавших тысячи лет назад. Высота в холке 47-67 сантиметров, длина тела 86-122 сантиметра. Хотя динго очень редко нападают на человека, известно несколько случаев, когда эти животные убивали людей.

В мае сообщалось, что жительница Австралии вместо обычной собаки завела двух диких собак динго. Женщина утверждает, что тут же столкнулась с негативной реакцией окружающих. Хотя ее питомцы представляют потенциальную угрозу, она не хочет с ними расставаться.

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