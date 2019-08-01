Казавшаяся молодой стримерша раскрыла свой истинный возраст и изумила фанатов

Китайская стримерша Киаобилуо Дианксия (Qiaobiluo Dianxia) рассердила фанатов, случайно раскрыв свой возраст в прямом эфире. Об этом пишет Asia One.

В четверг, 25 июля, во время стрима Дианксии с блогершей Микс Кингзи (Mix Qingzi) фильтр, закрывающий лицо китаянки, внезапно исчез. Таким образом зрители впервые увидели настоящее лицо женщины, которая позже призналась, что ей 58 лет, и у нее есть дочь.

До этого Дианксия скрывала лицо от фанатов либо применяя фильтр, либо ставя камеру под таким углом, что головы не было видно. Люди были убеждены, что перед ними молодая женщина, так как у стримерши был мелодичный голос, а фото, которые она публиковала, были похожи на те, что делают подростки. Китаянка говорила, что согласится на встречу с подписчиками только за 100 тысяч юаней (921 тысяча рублей).

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Многие подписчики Дианксии отнеслись негативно к тому, что она их обманывала. «Это же мошенничество? Она обвела нас вокруг пальца и сделала это так равнодушно», — писал один из пользователей. Некоторые считали, что верить китайским стримерам-женщинам бесполезно, так как они все изменяют свою внешность.

Однако нашлись и те, кто поддержал Дианксию. «Защитите лучшую в мире бабулю», — призвал один из юзеров.

Дианксия проводила стримы на китайской стриминговой платформе DouYu. У нее было 130 тысяч подписчиков.

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