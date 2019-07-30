Блогерша анонсировала «Шлюхострим» во имя борьбы с оскорблением женщин

Популярная на Twitch блогерша Кейси Кэвинесс (Kacey Kaviness) анонсировала 30 июля проведение «Шлюхострима» (SlutStream), который будет посвящен борьбе с использованием слова «шлюха» (slut) в качестве оскорбления в онлайне, сообщает Kotaku.

По словам стримерши, многие люди отговаривали ее от подобного названия, однако она настояла на своем. «Вся идея в названии "Шлюхострим" именно в том, чтобы взять это слово и отнять у него текущее влияние», — отметила Кэвинесс.

Материалы по теме «Она ужасный человек» Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет

«Мы призываем стримеров, которые выступают против постоянного харассмента и слатшейминга женщин, провести стрим одетыми так, как им комфортно», — написала Кэвинесс в посте в Twitter. Она подчеркнула, что встречает харассмент на Twitch регулярно, вне зависимости от того, как одета женщина, проводящая ту или иную трансляцию.

Блогерша в шутку называет себя «стримерша с сиськами». Кэвинесс регулярно проводит стримы в одежде с глубоким декольте. По ее словам, особый стрим 30 июля будет посвящен обсуждению слова «шлюха» и его значения для пользователей сети.

Дата была выбрана неслучайно: именно 30 июля объявлено Всемирным днем борьбы с торговлей людьми. Стрим блогерши будет сбором средств на благотворительность. Собранные деньги передадут в американскую некоммерческую организацию Freedom 4/24, борющуюся с торговлей людьми и современным рабством. Вместе с Кэвинесс стрим проведет как минимум еще одна блогерша — Изабелла О'Хэммон (Isabella O’Hammon).

Ранее стримерша из Бразилии Габриела Каттуззо ответила на шутку поклонника про секс, сказав, что «мужчины — мусор». После этого она потеряла спонсорский контракт с компанией Razer, выпускающей игровые аксессуары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!