Блогерша поплатится за издевательства над котом в прямом эфире

Популярная блогерша Alinity Divine подверглась критике зоозащитников и пользователей соцсетей после того, как во время одного из эфиров на Twitch швырнула своего кота на пол, сообщает The Daily Dot.

Во время стрима девушка сидит и играет, затем обращается к коту и швыряет его через себя назад, так как питомец закрыл ей экран с игрой. Организация по защите животных (Люди за этичное отношение к животным, PETA) обратилась к службе поддержке Twitch с просьбой навсегда заблокировать стримершу.

Пользователи поддержали требование организации. Юзеры также обнаружили еще одно видео издевательств над домашним животным. В нем Alinity отпивает немного водки из бутылки, а затем дает ее попробовать коту. В результате питомец отбегает от девушки.

Блогерша позднее ответила на упреки зоозащитников и извинилась. «Я понимаю желание сообщить обо мне в органы по защите животных и призываю поступать так, если они считают, что животные подвергаются жестокому обращению кем-либо и где-либо», — написала она. Alinity Divine признала, что давала коту попробовать водку: «это произошло больше года назад» и было «той еще глупостью».

Twitch пока никак не прокомментировал действия стримерши, ее канал доступен на сайте сервиса.

Ранее блогершу Бель Делфин (Belle Delphine), прославившуюся благодаря продаже воды из собственной ванны, заблокировали в Instagram.

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