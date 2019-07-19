Блогершу атаковали хамы после свадьбы с 61-летней дамой

Известная YouTube-блогерша Джулия Зельг-Де Фрист (Julia Zelg-De Freest) пожаловалась, что ее жену Эйлин часто принимают за ее бабушку. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Жительница Бразилии 24-летняя Зельг-Де Фрист нашла свою будущую жену-американку через сервис онлайн-знакомств Tinder. Несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, пара стала неразлучна с первого свидания. Они признаются, что их, к сожалению, нередко принимают за внучку и бабушку.

Церемония бракосочетания состоялась в июне. На мероприятии присутствовали родственники и друзья обеих новобрачных. «Когда я впервые увидела Эйлин лично, я была в восторге от нее, потому что она просто самый нежный и милый человек в мире», — призналась Джулия.

При этом, заявила она, пара нередко сталкивается с негативным отношением — в основном из-за разницы в возрасте. Однако, по мнению девушки, дело также в том, что многие люди являются гомофобами. Новобрачные научилась не обращать внимания на негатив от окружающих.

Ранее девушка из Великобритании по имени Анджела Джонс (Angela Jones) уличила своего бойфренда в измене через соцсети. Она завела фейковый аккаунт в Facebook и начала общаться с с возлюбленным от имени несуществующей женщины.

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