Мужчина отказался платить на свидании и возжелал общественного суда

Пользователь Reddit спросил комментаторов, правильно ли он поступил, отказавшись платить на свидании со своей девушкой в популярном ресторане, где ему не понравились блюда.

По словам 28-летнего мужчины, он вместе с его возлюбленной пошел в новый модный ресторан, получивший множество положительных отзывов. По его словам, увидев меню, он удивился высоким ценам и понял, что «не понимает значения половины ингредиентов» в блюдах.

Сделав заказ, мужчина раскритиковал заведение за малые порции стейка и ньокки. По его словам, блюда были вкусными, но не сытными. «Когда официант вернулся, я сообщил ему, что мы не будем платить», — рассказал пользователь. Девушке это не понравилось и она просила его передумать, но мужчина был непреклонен.

В итоге официант попросил пару уйти из заведения без оплаты счета. «Моя девушка молчала всю дорогу обратно. Я был голоден и заехал в "Макдоналдс", взял бургер. Тогда она попросила высадить ее», — добавил он.

Она не стала отвечать на сообщения на следующий день, из-за чего мужчина засомневался в правильности своих действий. Большинство пользователей согласились, что он поступил неправильно, отказавшись платить и открыто выразив свое недовольство. Один из пользователей отметил, что лучшим решением в ситуации было бы хорошо провести вечер с девушкой в ресторане, оплатить все блюда, а уже при необходимости заехать в «Макдоналдс» по дороге домой.

Ранее пользователь Reddit попросил совета, оказавшись в неоднозначной ситуации во время свидания с девушкой из Tinder. Она внезапно покинула ресторан, оставив счет неоплаченным.

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