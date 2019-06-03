Парень потребовал деньги за свидание без секса и опозорился в сети

Поведение парня, захотевшего возврата денег после встречи с девушкой, разозлило пользователей сети. Скриншоты переписки с молодым человеком опубликовала в Twitter студентка Хло Мэтьюс (Chlo Matthews).

По словам девушки, она встретила молодого человека по имени Дэни накануне вечером в клубе. Они обменялись телефонами, и на следующий день Дэни написал Мэтьюс: «Привет. Кто это?» Британка объяснила, где именно они встретились и напомнила, во что она была одета.

Парень похвалил наряд девушки, а затем потребовал от нее вернуть деньги, которые он на нее потратил. «Можешь перевести мне сумму, которую я израсходовал на напитки тебе? Мы не поехали вместе домой, а значит, это не стоило проведенного времени», — говорилось в его сообщении.

Мэтьюс рассказала подписчикам, что не стала выполнять просьбу Дэни, и юзеры ее поддержали. «Переведи ему один британский фунт с пометкой "для девственника"», — рекомендовали они девушке. Некоторые предлагали и более изощренную месть. «Попроси его прислать тебе данные его карты, а потом передай их интернет-мошенникам», — советовал Gavin Ross.

Большинство осуждали поступок Дэни. «Честно сказать, я в шоке, никогда еще не встречала такого», — возмущалась Rachel Hawkins. «Я тоже сильно удивлена... Мне стало бы плохо, если бы я узнала, что мой сын ведет себя подобным образом», — соглашался с ней Thee_Knight.

Ранее, в феврале 2019 года, парень из Новой Зеландии попытался продать свидания с самим собой и стал знаменит в соцсетях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!