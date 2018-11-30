Девушка случайно провела «худшее в жизни» первое свидание на похоронах

Пользователей сети поразила история британки, которую привезли на свидание на похороны. Историей поделилась ее подруга под ником @itssraych, которая опубликовала в Twitter скриншоты переписки.

Девушка, которая записана в телефоне собеседницы как Бриджит Джонс (Bridget Jones), рассказала о худшем первом свидании в ее жизни. Парень попросил ее надеть черное платье, потому что хотел сделать романтический сюрприз.

Пара ехала на машине и остановилась возле крематория: девушка поняла это по табличке. Сбитая с толку Джонс подумала, что у ее спутника закончился бензин, однако тот сразу ее разубедил.

«Я думал, что если бы сказал тебе заранее, ты бы не пришла», — заявил молодой человек. Как оказалось, он привез девушку на кремацию его бабушки.

Джонс была в шоке, однако осталась на церемонии. Вокруг всхлипывали от грусти родственники усопшей, поэтому ей было неудобно уходить. Кроме того, организатор «свидания» держал ее за руку и рыдал.

Твит @itssraych быстро набрал вирусную популярность: около 30 тысяч пользователей поставили лайки под постом. Некоторые комментаторы отметили, что с Джонс произошел действительно ужасный инцидент.

«И еще говорят, что романтика умерла. Извините, не смог удержаться», — пошутил один из юзеров.

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