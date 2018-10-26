Участник реалити-шоу пришел искать любовь и назвал претендентку толстой

Пользователи Twitter осудили участника британского реалити-шоу First Dates («Первые свидания»), который назвал собеседницу толстой в первые же минуты разговора.

В скором времени после начала встречи речь зашла о весе девушки. Она призналась, что начала набирать лишние килограммы полгода назад. На это собеседник пошутил, что ее метаболизм покинул тело.

«Я не поклонник худых девушек, мне нравятся девушки с… ну, я не хочу говорить мясо, толстые, как ты — ведь ты не такая», — заявил мужчина. Позднее он добавил, что его собеседница выглядит потрясающе.

Монолог героя неприятно впечатлил спутницу. Выслушав его слова, девушка отправилась в туалет, не сказав ни слова. Однако зрители шоу моментально высказались в социальных сетях.

«Сказать девушке на первом свидании, что она толстая — вероятно, самый большой прокол. Пути назад нет», — поделился впечатлениями один из комментаторов.

«Мужик, ты вырыл себе огромную яму», — написал другой юзер.

First Dates — популярное в Британии реалити-шоу. Продюсеры программы подбирают двух участников и устраивают им свидание «вслепую». Весь процесс встречи записывается на камеры, которые установлены по всему помещению.

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