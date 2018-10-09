Звезду реалити-шоу покусала акула

metro.co.uk

Участника британского реалити-шоу о выживании в дикой природе Celebrity Island (аналог «Последнего героя») Пита Викса (Pete Wicks) укусила акула. Об этом сообщает Metro.

Инцидент показали в последнем эпизоде шоу, который вышел в эфир 7 октября. Викс нашел небольшую усатую акулу в рыболовной сети: он попытался вытащить ее, но рыба развернулась и неожиданно укусила его за палец.

Услышав крики о помощи, находившиеся поблизости участники реалити-шоу бросились в воду, чтобы спасти коллегу. Спустя несколько мгновений Виксу удалось высвободить руку, его отвели на берег и обработали рану. Когда товарищи спросили у мужчины, больно ли ему, он пошутил: «Нет, она просто пощекотала меня».

В итоге участники шоу съели пойманную акулу на ужин.

Ранее пользователи сети затравили другую звезду Celebrity Island Роксанну Паллетт (Roxanne Pallett) за плохую актерскую игру, когда она расплакалась посреди ночи, почувствовав запах дыма.

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