Звезда телешоу «подправила» бедра четырехлетней дочери и оказалась пристыжена

Американская певица и звезда реалити-шоу Ким Золсиак-Бирманн (Kim Zolciak-Biermann) подверглась критике за ретушь фото своей четырехлетней дочери в Instagram. На это обратило внимание издание E!News.

Золсиак-Бирманн выложила снимок двух своих детей — сына Кане и дочери Кайи. «Видели ли вы парочку милее», — подписала она фото. Ее фанаты заметили, что ранее это фото выложила старшая дочь певицы Бриэль, и на ее снимке дети выглядели иначе.

Обман был разоблачен в аккаунте TheGoodTheBadAndTheFake, администраторы которого выискивают следы фотошопа на снимках знаменитостей. Они опубликовали обе фотографии, чтобы подписчики сравнили их. Выяснилось, что звезда реалити увлеклась ретушью, увеличив бедра дочери и уменьшив ее нос.

This is sick! Kim Zolciak Biermann -photoshopped her 4 year old daughter to make her butt look bigger and her nose to look smaller!! #youneedhelp #mentallyill #sick #photoshop #kimzolciakbiermann #kimzolciak #briellebiermann #rhoa #tmz #radaronline #310nutrition #smilesciences #fabfitfun #drhochstein #khloekardashian #andycohen #bravotv #rhoa #rhonyc #rhooc #dailymail #wendywilliams #kroybiermann Фото опубликовано @thegoodthebadandthefake

«Это ненормально! Ким Золсиак-Бирманн отфотошопила свою четырехлетнюю дочь, чтобы сделать ее попу больше, а нос меньше!!!» — подписали снимок владельцы аккаунта.

Большинство подписчиков назвали певицу сумасшедшей. Некоторые удивились: «Не могу поверить, что она не удалила это». Комментаторы сошлись во мнении, что Золсиак-Бирманн относится к людям, готовым на все ради внимания к своей персоне. Сама она никак не прокомментировала эту ситуацию.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!