Телешоу случайно показало участников с тремя руками

Журналистка Киара Найт (Ciara Knight) опубликовала в своем Twitter-аккаунте снимок «трехрукого» участника шоу The Apprentice на британском канале «Би-би-си». Лишняя конечность появилась у них из-за чрезмерной ретуши фотографии.

«Провела целый день, смеясь над этим парнем с тремя руками из The Apprentice», — написала она.

Пост собрал почти пять тысяч лайков. Большинство комментаторов посмеялись над комичным изображением и предлагали каналу уволить незадачливых редакторов. Подписчик Джошуа Томпсон (Joshua Thompson) указал на его одного «трехрукого» конкурсанта в рекламе. «Смотри, какая длинная у него рука», — подписал он снимок.

Позднее Томпсон в шутку предположил, что третья рука — не ошибка редакции. «Вообразите, что все эти люди не отфотошоплены и через неделю, когда мы посмотрим выпуск, мы увидим, что они калеки!» — написал он. Ироническое замечание набрало почти сотню лайков.

The Apprentice — реалити-шоу о бизнесе, участники которого конкурируют друг с другом. На протяжении сезона конкурсанты решают задачи, связанные с ведением дел: продажи, переговоры, организация, удерживание лидерства и так далее.

Ранее пользователи сети заметили третью ногу на фотографии актрисы Риз Уизерспун для журнала Vanity Fair, посвященого кинопремии «Оскар». Лишняя конечность также появилась на снимке из-за фоторедакторов, перестаравшихся с ретушью.

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