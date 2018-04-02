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Телеведущая показала пораженную редкой болезнью руку

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Британская телеведущая Дженни Фалконер (Jenni Falconer) призналась, что страдает от редкого заболевания. Об этом она сообщила в Instagram.

«Это моя рука во всей красе. Кто-нибудь еще страдает от плохой циркуляции крови?» — написала журналистка в соцсети. На приложенной фотографии видно, что ее указательный палец левой руки намного белее, чем все остальные. Более того, этот палец выглядит болезненно.

This is my hand at its most attractive..... 🤢 Anyone else suffer with bad circulation? 👈🏻#badcirculation ❄️ #whathappenswhenitscold #raynauds

Фото опубликовано @jennifalconer

Судя по хэштегам в описании, девушка столкнулась с болезнью Рейно: это редкое заболевание поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения и похолодания в ответ на холодную температуру или стресс. В результате, мелкие артерии сужаются, и кровь не поступает в пораженные участки.

Пользователи Instagram поддержали Фалконер. «Именно так выглядят руки моей мамы, ей всегда очень больно», — написал знакомый с проблемой мужчина. «Я тоже страдаю от этого заболевания. Я чувствую твою боль», — добавил другой.

Ранее телеведущая уже рассказывала о недуге в интервью изданию The Mirror. В 2014 году она заявила, что страдает от болезни Рейно с 17 лет. По словам Фалконер, иногда боль бывает настолько сильной, что «на глаза наворачиваются слезы».

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