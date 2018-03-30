«Голые новости» захотели больше обнаженных ведущих

Создатели канадской программы Naked News анонсировали прослушивание для новых сотрудников. Об этом сообщает The Sun.

От кандидатов на роль обнаженных ведущих потребовали записать 30-секундное видео, полностью раздевшись перед камерой. По словам продюсера программы Лукаса Тайлера, руководство Naked News планирует расширить команду, наняв новых людей на позиции ведущего прямого эфира и репортера для ежедневных и выходных выпусков.

«Мы заинтересованы в поиске новых лиц, которые хотели бы получить уникальную возможность появиться в нашем шоу и, возможно, начать карьеру в индустрии развлечений», — сказал Тайлер. Он добавил, что все онлайн-заявки можно загрузить на сайт NakedNews.com или в официальные группы в социальных сетях.

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Заявки принимаются до 30 июня. Прошедшие отбор кандидаты выйдут на работу летом 2018 года.

Naked News, или «Голые новости», — программа, в которой ведущие, в основном женщины, читают новости полностью обнаженными. В странах, где демонстрация наготы по ТВ и в сети ограничена, ведущие раздеваются только до нижнего белья.

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