Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров

Видео: thesun.co.uk

Полностью обнаженные ведущие программы Naked News Мэдисон Бэйнс и Роксанна О'Нил устроили соревнование по метанию топоров. Видео состязания публикует The Sun.

Двух девушек поставили перед мишенью и дали им пять попыток. Самой меткой оказалась Бэйнс. Ее соперница не смогла добросить топор до мишени.

Naked News или «Голые новости» — программа, в которой ведущие, в основном женщины, читают новости полностью обнаженными. В странах, где демонстрация наготы по ТВ и в сети ограничена, ведущие раздеваются только до нижнего белья.