Комики разделись и проехались на кабриолете сквозь автомойку

Участники австралийского комедийного дуэта Хэмиш и Энди (Hamish and Andy) продали все свои биткоины и купили подержанный кабриолет Saab, на котором проехались через бесконтактную мойку, чтобы показать, как она работает изнутри.

Ролик появился в Facebook 19 апреля и за сутки набрал около миллиона просмотров.

Для эксперимента молодые люди разделись до трусов и надели на головы маски для подводного плавания. Прохождение через мойку далось им непросто. Сначала их завалило моющим средством. Затем их обработали валиками, окатили мощной струей холодной воды и высушили.