Нырнувший в мазут и пожалевший об этом россиянин прославился в интернете

Житель одного из российских регионов с головой прыгнул в бассейн с мазутом, однако сразу же об этом пожалел. На видео с экспериментом обратил внимание польский блогер To Jest Droga, после чего о молодом человеке написали зарубежные издания, в частности, американский Mashable.

Где происходит действие ролика — не уточняется. Портал также отмечает, что неизвестно, с какой целью молодой человек это проделывает.

Парень в шортах обернул часть головы пакетом и нырнул. Но когда вылез, оказалось, что ему тяжело дышать, а глаза ничего не видят. Окружающих его приятелей произошедшее развеселило. Они попытались помочь: опрыскали тело каким-то белым веществом, а затем начали смывать его струей воды под напором. Однако попытки оказались безуспешными — мазут так и не смылся.

Юзеры YouTube заметили, что прыгнувший в мазут парень явно не ожидал такого эффекта. Один из пользователей напомнил, что химические вещества поглощаются через кожу. Большинство комментаторов отмечали, что герой сюжета, вероятно, не отличается интеллектом.