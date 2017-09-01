Во всем виноваты русские

Трудно поверить, что во время нового расцвета феминизма, когда слова «сексизм» и «объективация» стали ругательствами, кому-то (кроме порносайтов по понятным причинам) удается зарабатывать, эксплуатируя сексуальность женского тела. Кажется, что это уже совсем не актуально, ведь даже рекламщики отходят от тенденции использовать секс для увеличения продаж. Но нет: находятся медиасчастливчики, которые игнорируют тренды и на притяжении многих лет наживаются, выставляя женщин напоказ. Среди них — популярная передача Naked News, в которой девушки читают новости, эротично раздеваясь и тряся перед камерой самым интимным. «Лента.ру» изучила феномен «голых новостей» и выяснила, причем тут русские.

Приправить новости

18 лет назад интернет был проведен далеко не в каждый дом, а потому когда канадец Эллиот Шульман из Торонто задумал зарабатывать на обнаженных женщинах, которые читают новости на камеру, идея казалась не просто нонсенсом, а предвещала маленькую революцию. Задумка была предельно проста — девушка в кадре с серьезным лицом рассказывала о происходящем в мире, постепенно обнажаясь. Апогеем выпуска был прогноз погоды, где ведущая срывала с себя последние покровы.

Такого от канадцев не ожидал никто. Нет, бесплатной порнографии на просторах сети и тогда было достаточно, однако совместить новости и эротику почему-то никому не приходило в голову. Так родился формат под названием «голые новости».

Первой ведущей смелого проекта стала Виктория Синклер, которая продолжала сотрудничать с Naked News вплоть до 2015 года. Поначалу она вела эфир одна и без стеснения соблазняла зрителей наготой. Синклер обладала удивительной способностью оставаться невозмутимой в пикантные моменты: когда зрители видели ее кружевные трусики, которые ей легким движение руки предстояло снять, девушка не переставала выглядеть деловито.

20-минутные выпуски транслировали на сайте nakednews.com. Он запустился в июне 2000 года, а уже менее чем через год ресурс вошел в топы самых читаемых ресурсов в Канаде. Посещаемость сайта росла невероятными темпами: в декабре 2000 года у сайта было около 3 миллионов пользователей, а уже в следующем месяце туда заходили 5,6 миллиона юзеров. В самые горячие дни на портал наведывались и шесть миллионов человек.

На волне успеха контент решили разнообразить, а штат ведущих — расширить. Программу атаковали десятки молодых барышень, мечтающих построить карьеру то ли ведущих, то ли порнозвезд.

Однако создатели программы пытались держать марку и искали на роль ведущих не сексапильных красоток кукольной внешности, а прежде всего хороших дикторов. И если первых ведущих набирали по объявлению в газетах, то теперь девушкам предстояло пройти серьезный кастинг. Так в Naked News появился спортивный корреспондент, ведущая бизнес-блока и прогноза погоды.

Вдохновившись быстрой победой, в 2001 году Naked News запускает версию с голыми мужчинами, надеясь охватить женскую аудиторию. В компании заявили, что посетительницы просто завалили сайт просьбами показать раздетых дикторов-мужчин. Однако оказалось, что доля женщин в аудитории ресурса незначительна, проект не выстрелил, поэтому его быстро свернули.

Однако голые девушки-ведущие, в отличие от их коллег-мужчин, оказались золотой жилой для продюсеров, и «голые новости» решились на штурм телевидения. Кроме того, формат захотели заполучить другие онлайн-площадки. Но все это произошло значительно позже, а пока, в 2002-2004 годах и провокационные, и вполне традиционные интернет-ресурсы испытывали мощнейший кризис из-за недостатка рекламы. В стесненных условиях Naked News решается поправить дела за счет введения платной подписки: поначалу платными становятся только некоторые разделы сайта, однако со временем за paywall спрячут всю обнаженку.

Бедные и обнаженные

С введением подписки от проекта отбивается часть аудитории, но ажиотаж, который шоу умудряется сеять вокруг себя (Naked News упрекают в распространении порнографии, однако владельцы ресурса уверяют, что их шоу смотрят семьями), привлекает другие медиа. «Голыми новостями» интересуется Playboy, их показывают на кабельном телевидении в Британии и в других странах.

Однако смотреть новости, приправленные стриптизом, становится скучновато, потому ведущих в чем мать родила выгоняют из скучных студий в поля. Они опрашивают людей на улице, осваивают нудистские пляжи, убираются в доме, пробуют различные виды спорта, осваивают родео — и все это, разумеется, голышом. Naked News превращается в настоящее шоу, основанное на эксплуатации женской сексуальности, и эту машину уже не остановить.

Видео: thesun.co.uk

Официально у «Голых новостей» есть собственные версии в Японии, Италии и Испании. Кое-где формат не получается реализовать до конца из-за местных законов, запрещающих демонстрировать обнаженное тело даже в позднее время, поэтому ведущие обнажаются только до нижнего белья. На болгарском телевидении снискавшую огромную популярность программу и вовсе запрещают.

В результате некогда экспериментальный формат Naked News породил десятки клонов по всему миру. При этом далеко не все аналоги считали нужным платить за использование формата, а некоторые и вовсе не знали о существовании оригинальной передачи. Однако мало кто знает, что на самом деле «Голые новости» придумали вовсе не в Канаде, а в России.

Все придумали русские

Впервые сочетать обнаженную натуру и серьезные новости придумали на телеканале М1, на частоте которого сейчас вещает канал «Домашний». Те, чья юность пришлась на конец девяностых, хорошо помнят, как поздним вечером по РЕН ТВ роковая блондинка с вызывающим взглядом в программе «Голая правда» посвящала зрителей в вопросы внешней и внутренней политики, медленно снимая с себя верхнее, а затем нижнее белье. Это Светлана Песоцкая, которая приняла смелое предложение автора идеи, тогдашего гендиректора канала Сергея Москвина.

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Песоцкая — профессиональная актриса. В девяностых, по воспоминанию Москвина, она работала на «каком-то региональном телевидении». «Голая правда» сделала из нее настоящую звезду. О раскрепощенной ведущей написали не только ведущие отечественные, но и зарубежные СМИ. Передачу с Песоцкой заметили Daily Telegraph, The Guardian, BBC, CNN, Fox News, Reuters и десятки другие мировых ресурсов. «Комсомольская правда» писала, что нагота телеведущей не смущает даже депутатов, к которым она приходит.

В этом можно удостовериться на примере одного сюжета, в котором корреспондент наведывается к депутату Госдумы от КПРФ Николаю Харитонову с вопросами о возрождении сельского хозяйства. Внешний вид репортеров не смущал и режиссера кинорежиссера Виктора Мережко. Ходили слухи о том, что популярность передачи настолько зашкаливала, что чиновники и общественники буквально выстраивались в очередь к ней на интервью.

Однако доподлинно неизвестно, кому первому в голову пришла идея делать «голые новости». Канадцы запустили проект в 2000 году, а первый выпуск «Голой правды» вышел в ноябре 1999 года. Российская программа наделала много шума, однако довольно скоро закрылась, в то время как ее канадский клон продолжает ошеломлять до сих пор.