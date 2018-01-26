Трехногая Риз Уизерспун заставила пользователей уверовать в пришельцев

В сети обратили внимание на новый выпуск журнала Vanity Fair, посвященный кинопремии «Оскар». Пользователи Twitter заметили, что благодаря фоторедакторам издания у изображенной на обложке голливудской актрисы Риз Уизерспун появилась третья нога.

Комментаторы принялись издеваться над Уизерспун, публикуя тематические картинки и отмечая, что, скорее всего, актриса — пришелец из космоса. «Все голливудские — пришельцы. Это, конечно, может быть фотошоп. Но они все пришельцы», — заявил один из них.

«Да ладно, все давно знают, что у нее три ноги», — возразил ему другой, отметив, что это, несомненно, удобно.

Нашлись и те, кто принялся разубеждать шутников, уверяя, что «третья нога» — это неудачно получившая на снимке складка длинного платья. Сама Уизерспун восприняла выдумки пользователей с юмором. «Ну, я думаю, что теперь все знают, что у меня три ноги. Надеюсь, что вы сможете принять меня такой, какая есть», — заявила она.

Не обошли комментаторы стороной и популярную американскую телеведущую Опру Уинфри, также изображенную на обложке Vanity Fair. У нее пользователи обнаружили три руки. «Опра тоже инопланетянин», — испугались они.

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Jan 25, 2018 at 2:54pm PST

В свою очередь телеведущая заметила, что, если пользователи приняли трехногую Уизерспун, то трехрукую Опру они просто обязаны принять.

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