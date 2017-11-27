В сети посмеялись над россиянином с незакрывающимся ртом

Пользователь развлекательного портала Pikabu выложил скриншоты Instagram-аккаунта своего друга, который ни на одном из снимков не закрывает рот.

Аккаунт вызвал оживленную дискуссию пользователей. Юзеры заметили, что на настроение героя в кадре влияет одна деталь. «Он действительно искренне улыбался, только когда ему палец в ухо пихали. Теперь ты знаешь, как сделать друга счастливым», — отметил один из комментаторов.

«С одной стороны, так грустно, что уже смешно, с другой — ну не порядочно это, называть человека другом и при этом на все интернеты на посмешище выставлять. Минусую», — заключил юзер под ником Sammfy.

В начале ноября интернет-пользователей удивил Instagram пакистанской художницы Сары Шакил (Sara Shakeel), которая превратила растяжки на коже в объект искусства. Художница с помощью фотошопа добавляла блестки в полосы на коже.