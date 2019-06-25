Девушка из Tinder рассчитывала обмануть ухажера на свидании и просчиталась

Пользователь Reddit попросил совета у сообщества, оказавшись в неоднозначной ситуации. Девушка из Tinder, с которой он пошел на свидание, внезапно покинула ресторан, оставив счет неоплаченным.

По словам юзера, они не обсуждали, как будут расплачиваться за поход в ресторан, а место предложила она. «У меня мысль разделить поровну, оплатить свой и оставить ее данные ресторану, чтобы они разобрались. Фактически она пообедала и сбежала», — пояснил он.

Пользователь сразу пояснил, что не говорил, будто обед в ресторане обяжет ее заниматься с ним сексом, и вел себя в рамках приличия во время встречи. Для первого свидания он сам предлагал пойти выпить кофе.

Многие поддержали решение парня разделить счет поровну. Некоторые отметили, что сами сталкивались с подобным. «Количество людей, которые используют Tinder и другие приложения для знакомств, чтобы бесплатно поесть, ошеломляет», — отметил DeathBySuplex.

Позднее пользователь рассказал, что он обратился к бармену, и тот сообщил, что девушка оставила у него открытый счет и водительские права. Он согласился перенести ее блюда в счет, открытый в баре.

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