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19:43, 16 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили сложности в политических контактах с Украиной

Сенатор Джабаров: Украина не заинтересована в политических контактах с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Украина не заинтересована в политических контактах с Россией, заметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор объяснил сложность в диалоге с Киевом.

«Гуманитарные контакты между нами понятны. Речь идет о судьбах людей, о судьбах их родных. Справедливость требует того, чтобы тела были возвращены на родину. А что касается политических каналов, то в этом не заинтересована Украина. Причем категорические не заинтересована», — сообщил Джабаров.

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По словам сенатора, в Киеве выдумывают любые поводы для того, чтобы политических контактов с Москвой не было.

«Украина заинтересована в продолжении боевых действий. Даже не Украина в этом заинтересована, а страны Запада, которые науськивают Киев. Поэтому эти каналы им не нужны. И только когда они поймут, что Украина терпит поражение, тогда они вспомнят о том, что есть другие способы контактов, в частности дипломатические», — заключил Джабаров.

Ранее между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По данным военкора, Москва вернула Киеву тела 501 солдата. Украина взамен передала России тела 31 военнослужащего.

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