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Эксперты раскрыли секрет успеха в Tinder

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Эксперты в области отношений рассказали о том, как достичь успеха в приложении для знакомств Tinder. Советами они поделились с сайтом Swipe Life.

Директор сервиса для знакомств VIDA Скотт Вальдез (Scott Valdez) советует серьезно отнестись к выбору фотографий. По его словам, людям больше нравятся простые четкие снимки хорошего качества, на которых нет фильтров, а лицо человека хорошо различимо.

Вальдез также рекомендует размещать в профиле контрастные фото, на которых пользователь не сливается с фоном. «Tinder полон людей, одетых в бежевые, коричневые, темно-синие и черные тона, поэтому красная футболка выделит вас из толпы», — объясняет он.

Консультант в сфере знакомств Майлз Скотт (Myles Scott) обратил внимание на важность текста в профиле юзера. По его мнению,
человеку стоит как можно точнее указать в нем цель пользования Tinder, чтобы сразу отсеять тех, чьи интересы не совпадают с его.

Кроме того, Вальдез считает, что в описании профиля можно разместить вопрос к другим пользователям, чтобы им было легче начать разговор. Такой же цели хорошо послужат фото в необычном месте или с питомцем.

Эксперт другого сайта знакомств Селия Швейер (Celia Schweyer) посоветовала заходить в приложение в часы, когда им пользуется наибольшее количество юзеров. По ее данным, это вечер воскресенья, а также вечера будних дней, среди которых особенно выделяется вторая половина четверга, так как именно в это время многие задумываются о планах на субботу.

Консультант Стив Дин (Steve Dean) настаивает на необходимости договариваться о свидании сразу, иначе собеседник может потерять к человеку интерес. Еще один эксперт подчеркивает, что главное при пользовании Tinder — быть открытым всему новому.

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