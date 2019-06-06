Tinder согласился сотрудничать со спецслужбами

Приложение знакомств Tinder станет предоставлять доступ к личной информации пользователей по требованию спецслужб, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Его цитирует ТАСС.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — пояснил глава ведомства.

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Как стало известно ранее, компанию-владельца приложения для знакомств — Match Group, LLC — внесли в реестр организаторов распространения информации в России.

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Присутствие в этом списке предполагает хранение переписки пользователей и своевременное предоставление ключей шифрования к ней по запросу силовых структур. Отказ от выполнения этого требования стал причиной блокировки мессенджера Telegram на территории России.

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