Воевавшего за РДК спящего агента Украины выявили в российском регионе

В Саратове мужчину приговорили к 28 годам колонии по делу о госизмене

В Саратове мужчину приговорили к 28 годам колонии по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена»), 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и 205.3 («Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков при изучении правил обращения с оружием и взрывными устройствами») УК РФ.

Как установил суд, в период с января по февраль 2023 года 45-летний Евгений Савостин, находясь в Киеве, вступил в националистическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

После этого он прошел обучение вождению бронетранспортера. Будучи участником националистической организации, он получил оружие, боеприпасы, снаряжение и принял участие в ротационных мероприятиях на территории ДНР и Харьковской области, доставляя на личный состав террористической организации, вооружение и боеприпасы на линию боевого соприкосновения.

Действуя в интересах организации и выполняя указания ее руководителей, Савостин уехал из Украины в октябре 2025 года и прибыл в Саратов, где ожидал дальнейших указаний.

Его преступная деятельность была пресечена 30 октября 2025 года в ходе оперативных мероприятий.

Суд приговорил Савостина к 28 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за переданные украинской разведке данные.