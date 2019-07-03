Люди описали свои худшие первые свидания

Пользователи Twitter поделились опытом первых свиданий, оставивших у них не самые хорошие впечатления. Свои истории они рассказали в треде, который начала журналистка Сара Келли (Sarah Kelly).

Многие приводили в пример случаи, когда партнер вызывал у них отвращение. Caitlin Tremblay призналась, что парень отказался с ней целоваться из-за гноящейся раны во рту. Другая девушка вспомнила, как того, с кем она целовалась, стошнило сразу после этого. Парня, с которым пошла на свидание Usvsthisworld, тоже стошнило, однако это произошло из-за того, что он выпил кувшин пива залпом.

Часто камнем преткновения становились разные убеждения двоих людей. Как только Sean_Ronan сказал девушке, что ему нравится хардкор-панк, она расплакалась и назвала его скинхедом. Asley_K разозлилась, когда ее партнер по свиданию произнес: «Хорошо, что ты не работаешь в сфере точных наук. Ты же женщина». Пользовательницу Wonder Resistor оттолкнуло то, что парень неодобрительно отнесся к лесбийской паре.

Leprecahun не понравилось, что ее собеседник во время первой их встречи позвонил маме, а потом дал трубку и самой девушке. Другой пользователь испугался, когда та, с кем он пошел на свидание, сказала, что в медицинских испытаниях лучше использовать заключенных, а не животных.

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