Мужчины рассказали о самых отвратительных тайных привычках

Пользователи Reddit рассказали о своих самых отвратительных привычках, о которых они предпочитают умалчивать. Так они отреагировали на просьбу юзера youknowthatimnot.

Автор поста первым поделился сокровенным и рассказал, что его 24-летний брат сидит в туалете и одновременно ест тарелку хлопьев Lucky Charms. Пользователь Satins_receptionist признался, что часто из-за спешки ест не за столом, а в туалете или даже в душе. «Я так ел куриные наггетсы, да и вообще любую другую еду», — добавил он.

Другой юзер отметил, что месяцами не меняет и не стирает постельное белье. Некоторые пользователи заметили, что тоже так поступают или поступали. «Когда был 20-летним, то буквально никогда не стирал постельное белье. Вообще», — рассказал sir-jwack.

Пользователь huuaaang сознался, что много раз справлял нужду из окна спальни на улицу, «потому что было лень пройти до места, где это принято делать». На это отреагировал TheBrainIsABodyPart, рассказав, что знает женщину, которая так делала.

Юзер gratefulphish420 написал, что ему нравится нюхать свои газы. Многие в комментариях отметили, что имеют эту же странную привычку, о которой обычно не говорят.

sleepyKsaurus рассказал, что всегда держит рядом с кроватью на ночь футболку, чтобы сморкаться в нее, а «не пользоваться новой салфеткой каждые полчаса». Такой подход он мотивировал тем, что у него серьезная аллергия, а одежду он все равно регулярно стирает.

Ранее пользователи сети рассказали о тайнах друзей, которые узнали, обнаружив их аккаунт на Reddit.

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