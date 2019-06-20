Назван самый популярный самообман

Пользователи сети рассказали о том, каким образом они обманывают самих себя. Своим опытом они поделились в треде на Reddit, набравшем больше 16 тысяч комментариев.

Самой частой оказалась ложь о распорядке дня и образе жизни. Юзер rxredhead признавался, что неоднократно обещал себе начать есть салаты на обед и бегать, но вместо этого справлялся со стрессом с помощью пасты и вина. Onlinerev уже давно хочет начать медитировать по утрам, но вместо этого проводит время в мобильном телефоне. «Еще одно видео на Netflix», — говорил себе другой юзер, а потом смотрел 10 серий за ночь.

Многие из примеров самообмана вызывали у читавших их комментаторов грусть. «Я уже не грущу по ней, я в порядке», — писал A_GuyThatDoesStuff, который, судя по всему, не мог оправиться от разрыва с девушкой. «Я говорю себе, что у меня все хорошо, и мне не нужен врач. А потом я снова впадаю в депрессию, и у меня нет сил найти врача», — рассказывал PaterP.

Некоторые посчитали самообманом размышления о том, как устроен мир. Cinco1971 убеждал себя, что у него есть время, хотя на самом деле он не знал, сколько ему осталось. Ignoth, в свою очередь, верила в то, что каждому воздается по заслугам, однако часто в этом разочаровывалась.

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