Названы худшие способы расстаться с партнером

Пользователи сети поделились на Reddit своим опытом расставаний. Сотни посетителей сайта перечислили самые неудачные способы разорвать отношения с партнером.

Как отмечают те, кого бросали, в большинстве случаев партнеры выбирали не самый подходящий момент для разрыва. «Она изменила мне с пятью женщинами в течение десяти дней. Я в это время была в больнице, восстанавливалась после операции на мозге. Она бросила меня два дня спустя после выписки, на Рождество», — писала Shinyhappycat.

Пользовательница PinkAcrobelle также была больна, когда ее парень объявил о прекращении отношений. Он думал, что девушка притворяется больной, и зашел к ней во время перерыва на обед, отказав в объяснении своего решения. Как позже выяснилось, у PinkAcrobelle было воспаление аппендицита. Парень пользовательницы с ником Realish сказал ей о разрыве на пороге дома своих родителей во время ужина, который они приготовили по случаю ее дня рождения.

Некоторым открывалась неприятная правда и в уже долгих отношениях. Парень с ником b4rn5ey признался, что был с девушкой два года, но она не знакомила его с матерью под предлогом того, что та была больна раком и не хотела пускать в свою жизнь новых людей. Позже выяснилось, что таким образом она скрывала отношения с другим парнем, за которого собиралась замуж.

По словам AkariAkaza, его предал самый близкий друг. Когда парень узнал о расставании с девушкой, он позвонил ему и услышал голос бывшей возлюбленной.

Многие писали, что бывшие партнеры не находили в себе смелости сказать о расставании лично. Одного из юзеров девушка бросила по электронной почте, когда тот сидел с ее собакой. А парень Idlewildgirl убежал от нее, когда они вернулись с концерта.

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