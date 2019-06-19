В сети перечислили обязательные для каждого человека поступки

Пользователи Reddit составили список чувств, которые каждый человек должен испытать хотя бы раз в жизни, и поступков, которые все должны совершить. Тред набрал более 50 тысяч лайков и 30 тысяч комментариев.

Многие комментаторы делились собственным опытом, перечисляя самые счастливые, на их взгляд, моменты жизни. Среди них — взаимное признание в любви, поддержка от друга в трудную минуту или достижение успеха в спорте.

Некоторые отмечали, что люди в современном мире недооценивают природу и не обращают внимания на поразительные явления мира. «Полное солнечное затмение. Это одно из самых впечатляющих явлений нашей Солнечной системы», — поделился один из комментаторов. По его словам, после того как в 2017 году он увидел это зрелище, оправиться от впечатлений он еще долго не мог.

С ним согласились фанаты наблюдения за звездами: многие из них были совершенно поражены изучением Млечного Пути. Часть подписчиков отметили, что им больше понравилось любоваться северным сиянием.

Некоторые делились необычными впечатлениями, которые им подарили другие люди: они советовали ходить на концерты любимых групп и чаще обнимать близких. Один из пользователей посоветовал провести несколько часов за общением с незнакомым человеком. «Их никогда больше не будет в вашей жизни. Но когда вы вспоминаете об этом, это вызывает улыбку или напоминает вам о счастливом моменте в жизни. Бесценно», — заметил он.

Почти все комментаторы сошлись во мнении, что людям следует больше путешествовать, рисковать и пробовать новое, чтобы получить максимум впечатлений.

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