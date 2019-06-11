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В сети перечислили причины навсегда отказаться от семьи

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Пользователи Reddit поделились своими историями о том, почему в один момент они решили отказаться от привычной жизни, уехав от родственников и близких, не сказав ни слова. Так они отреагировали на соответствующую просьбу юзера blahjaguar.

Пользователь JohnSmithDoe1234 рассказал, как ушел от первой жены после того, как подтвердились опасения о ее изменах. В воскресенье днем он под предлогом выгула собаки в парке на самом деле уехал из города. Бывшая лишь на следующий день стала интересоваться, куда он подевался.

«Я не отвечал, и она стала присылать мне кучу фото и видео, как развлекается с разными мужчинами, и писать о том, какой я ужасный любовник», — отметил он. По словам юзера, он остановился в маленьком городке и нашел работу. Они оформили официальный развод. Через несколько лет он снова женился, на женщине, которую ценит и любит.

Бывшая супруга спустя годы написала ему в соцсетях и захотела встретиться. В личном общении она извинилась за то, что сделала тогда, и они окончательно попрощались.

Юзер ice-nymph пояснил, что ушел от своей матери, так как она была агрессивна по отношении к нему. Изначально пользователь лишь уехал на лето к отцу. По его словам, решиться не возвращаться было тяжело, но когда он получил ID-карту, которую так не хотела делать мать, и водительское удостоверение, то понял, что так будет лучше. «Я чувствую себя плохо из-за того, что соврал, но теперь понимаю, что если бы не сделал этого, то никогда бы не уехал оттуда», — объяснил он свой поступок.

Пользователь Anomaline рассказал, что постепенно решил уйти от своих родственников, когда учился в колледже. По его словам, в родном доме были тяжелые условия — перебои с водой, отсутствие нормального отопления. Поводом стал случай, когда сестра перестала помогать ему оплачивать мобильную связь.

«Я подумывал попробовать связаться, но не стал. Это произошло примерно восемь лет назад», — отметил юзер. Он объяснил, что за это время нашел место для проживания и получил образование. По его словам, родные пытались с ним связаться, но он решил не отвечать, потому что семья никогда не заботилась о нем, и ему было чуждо проявлять заботу о тех, с кем так и не получилось создать нормальные отношения.

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