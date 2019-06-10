В сети поделились самыми страшными секретами

Пользователи Reddit обсудили важные секреты, которые им приходится хранить каждый день. За несколько часов обсуждение набрало 12,5 тысячи комментариев.

Выяснилось, что чаще всего люди скрывают от членов семьи изменения в своей жизни, чтобы не беспокоить близких. К примеру, один из комментаторов рассказал, что умолчал о своем увольнении. «Я слишком смущен, чтобы сказать им, потому что я не хочу больше принимать от них финансовую помощь. Я опоздал с арендной платой и оказался на мели. В последний раз, когда я приходил в дом моей мамы, я украл пару рулонов туалетной бумаги», — поделился он. Одна из пользовательниц призвала его сознаться во всем матери, которая сможет утешить и приютить автора в тяжелой ситуации.

Ряд юзеров откровенно заявили, что скрыли от родных свои проблемы со здоровьем. «Получу биопсию в пятницу. У меня может быть рак, но я не говорю своим братьям и сестрам или маме, потому что у нее тоже рак, и эта новость разрушит ее жизнь. Мне 47 лет, и моя сестра, папа, дядя и тетя все умерли от рака», — поделился celrdweller. Многие утешили его и посоветовали смотреть на ситуацию оптимистично, так как врачи дают ему 75-процентную гарантию положительного исхода.

Десятки пользователей рассказали, что сохраняют видимость отношений с бывшими любовниками, потому что их союз очень нравился родителям и друзьям. Некоторым приходится скрывать новые увлечение и изображать любовь на семейных торжествах.

«Мне действительно очень нравится моя лучшая подруга. Она только что вышла из долгих и тяжелых изматывающих отношений. Сейчас не совсем подходящее время, чтобы сказать», — поделился секретом Captain_Cone. Множество комментаторов поддержали его и посоветовали быть рядом с любимой и помочь ей прийти в себя.

Некоторые комментаторы были всерьез озадачены тем, какие секреты хранят другие. «Боже, что же я сейчас прочитал», — поразился один из них.

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