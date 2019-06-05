Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни

Пользователи сети поделились случаями из своей жизни, которые сильно их напугали. Об этом они рассказали на Reddit в треде, набравшем более двух тысяч комментариев.

Больше всего ситуаций было связано с попыткой взлома дома. Potroast1251 вспомнил, как однажды проснулся, услышав звук открываемой двери. Он плохо видел, но различил на пороге мужчину, который тут же убежал. Позже пользователь обнаружил, что телефонный кабель был обрезан. Похожая история произошла с Markie719. Он ложился спать, когда услышал, как медленно поворачивается дверная ручка. Юзер громко сказал «Эй!», и ручка повернулась в обратную сторону, а за дверью раздался звук удаляющихся шагов.

Некоторые приводили в пример случаи с незнакомцами, которые могли причинить им вред. По словам hotairballoons, одна из его бывших коллег в 17 лет хотела пойти на свидание с показавшимся ей привлекательным мужчиной, однако мать была против и запретила дочери встречаться. Спустя некоторое время девушка узнала лицо мужчины в новостях, им оказался серийный убийца Тед Банди.

Flawlessfear вспомнил историю из детства, когда его напугала сестра. Он спал с ней в одной кровати, а когда вышел в туалет, услышал ее крик. Вернувшись, юзер увидел, что она уже улыбается и вскоре снова заснула. Он пояснил, что лег и ощущал, что девочка спала рядом. Однако, по рассказам сестры, она ушла спать к родителям, как только закричала от страха, увидев тень. Пользователь не смог найти рационального объяснения своим воспоминаниям, кроме того, что это мог быть сонный паралич.

Привести в ужас могут даже надписи на печеньях с предсказаниями. По словам pragnar, на попавшейся ему бумажке было написано: «Помни, мы за тобой всегда следим». Другого юзера взволновал человек в соседней туалетной кабинке. Он внезапно просунул голову снизу и просто смотрел за ним. Пользователь посчитал самым правильным решением поскорее выйти из уборной.

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