ФСБ: В Киеве работает координационный центр британской разведки, тестируют оружие с ИИ

В Киеве развернут передовой координационный центр разведки Великобритании, где представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии, включая боевые системы на базе искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщает KP.RU.

«Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта», — рассказал сотрудник ФСБ.

По его данным, с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Представитель спецслужб также отметил, что противник использует все доступные средства: от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник поделился с «Лентой.ру» мыслями, что Запад находится в прямой конфронтации с Россией. Он упомянул иностранных наемников, действующих на территории Украины. По его словам ракеты Storm Shadow в состоянии запускать только английские операторы техники.