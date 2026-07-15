Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:59, 15 июля 2026Силовые структуры

ФСБ сообщила о развертывании в Киеве центра разведки Великобритании

ФСБ: В Киеве работает координационный центр британской разведки, тестируют оружие с ИИ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве развернут передовой координационный центр разведки Великобритании, где представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии, включая боевые системы на базе искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщает KP.RU.

«Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта», — рассказал сотрудник ФСБ.

По его данным, с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Представитель спецслужб также отметил, что противник использует все доступные средства: от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию.

Материалы по теме:
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник поделился с «Лентой.ру» мыслями, что Запад находится в прямой конфронтации с Россией. Он упомянул иностранных наемников, действующих на территории Украины. По его словам ракеты Storm Shadow в состоянии запускать только английские операторы техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я буду защищать Сербию». Дружественный России лидер приехал к Зеленскому. Как отреагировали в Кремле?
    Немецкие промышленники призвали ударить по Китаю пошлинами
    В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине
    Потери авиакомпаний Китая из-за роста цен на топливо оценили
    Жители российского региона начали добираться на работу на лодках из-за паводка
    Назван верный способ очистить память смартфона
    Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы
    Акции «Газпрома» упали до минимума за 17 лет
    Россиянин развращал несовершеннолетних мальчиков
    В России очереди на заправку приравняли к неправильной парковке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok