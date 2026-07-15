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15:00, 15 июля 2026Мир

В Польше заявили о нежелании украинской элиты вступить в ЕС

В Польше заявили о нежелании украинской элиты и олигархов вступить в ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Yves Herman / Reuters

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич на телеканале Super Express заявил, что украинская элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз.

Он отметил, что никто из них не может сказать об этом открыто. Политик уверен, что экс-глава Украины якобы потерял власть из-за того, что затормозил переговоры с ЕС.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с тремя требованиями к Украине по вопросам Волынской резни.

Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией.

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