В Польше заявили о нежелании украинской элиты вступить в ЕС

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич на телеканале Super Express заявил, что украинская элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз.
Он отметил, что никто из них не может сказать об этом открыто. Политик уверен, что экс-глава Украины якобы потерял власть из-за того, что затормозил переговоры с ЕС.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с тремя требованиями к Украине по вопросам Волынской резни.
Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией.