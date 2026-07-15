Депутат Госдумы Ивлев: Макрон придерживается плана воевать до последнего украинца

Президент Франции Эммануэль Макрон придерживается плана воевать до последнего украинца. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева. Он также подчеркнул, что не разделяет точку зрения, согласно которой уступки Москве способны положить конец конфликту

Комментируя эти слова, Ивлев назвал президента Франции настоящим забиякой, который намерен и дальше поставлять оружие Украине. Собеседник агентства выразил мнение, что Макрон плохо знает историю, если намерен разжигать руками Киева военное противостояние с Россией.

Генерал-майор напомнил, что Наполеон тоже не хотел капитулировать, однако Бородинская битва и сражение Русской императорской армии на Березине разрушили его планы. «Макрону нужно учить уроки истории, ведь история повторяется, причем неоднократно и всегда не в пользу агрессоров», — заключил парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Макрона ахинеей. Он не исключил, что заявление французского лидера связано с «огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей».