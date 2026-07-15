Российского актера оштрафуют за неуплату парковочных штрафов

«МК»: Николая Фоменко оштрафуют за неуплату парковочных штрафов

Российского актера и певца Николая Фоменко привлекут к административной ответственности за уклонение от уплаты штрафов за парковку. Об этом стало известно Telegram-каналу «МК: срочные новости».

По данным канала, в судебный участок №183 района Очаково-Матвеевское поступило дело в отношении артиста. Отмечается, что прежде Фоменко неоднократно привлекали за аналогичное нарушение — актер регулярно уклонялся от оплаты парковочных штрафов.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Галустян и его команда могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей после того, как съемочная группа оставила в горах Осетии крупногабаритные отходы.