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14:57, 15 июля 2026Спорт

В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026

В Испании назвали позором высокую стоимость билетов на финал ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Leonardo Benassatto / Reuters

В Испании высказались насчет стоимости билетов на финал ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca.

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лузан назвал позором высокую стоимость билетов на финальный матч турнира. «Самый дешевый билет стоит около четырех тысяч долларов. Этого нельзя допустить. Многие испанские болельщики прилагают огромные усилия, чтобы попасть сюда. Нужно учитывать стоимость перелетов и отелей, их цены начинаются от 800 евро», — сказал Лузан.

Самый дешевый билет на финал чемпионата мира стоит 4451 евро, а самый дорогой — около 188 тысяч. Отмечается, что на лицензированном Международной федерацией футбола (ФИФА) сайте перепродаж появились билеты стоимостью порядка двух миллионов долларов.

В финале сборная Испании сыграет с победителем полуфинальной пары Англия — Аргентина. Матч пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино подарил американскому лидеру Дональду Трампу десять билетов на финал чемпионата мира. Их общая стоимость составила 15 тысяч долларов.

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