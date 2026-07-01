Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

Президент ФИФА Инфантино подарил лидеру США Трампу десять билетов на финал ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал подарок лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет американского президента.

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу-2026 на общую сумму 15 тысяч долларов. Самый дешевый из оставшихся в продаже билетов стоит 12 тысяч долларов, а самый дорогой — 42 тысячи. Помимо этого, как следует из отчета, Трамп получил от разных людей и компаний билеты на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были десять билетов на финальный матч сезона по американскому футболу (Супербоул), которые стоили 50 тысяч долларов.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал мундиаля пройдет в Ист-Рутерфорде, США.

Ранее Трамп сравнил ЧМ-2026 с Супербоулом. «Чемпионат мира устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды. И я хочу поздравить президента ФИФА Инфантино. Он очень доволен, как будто каждый день проходит Супербоул», — заявил Трамп.