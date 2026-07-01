Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:10, 1 июля 2026Спорт

Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

Президент ФИФА Инфантино подарил лидеру США Трампу десять билетов на финал ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал подарок лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет американского президента.

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу-2026 на общую сумму 15 тысяч долларов. Самый дешевый из оставшихся в продаже билетов стоит 12 тысяч долларов, а самый дорогой — 42 тысячи. Помимо этого, как следует из отчета, Трамп получил от разных людей и компаний билеты на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были десять билетов на финальный матч сезона по американскому футболу (Супербоул), которые стоили 50 тысяч долларов.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Финал мундиаля пройдет в Ист-Рутерфорде, США.

Ранее Трамп сравнил ЧМ-2026 с Супербоулом. «Чемпионат мира устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды. И я хочу поздравить президента ФИФА Инфантино. Он очень доволен, как будто каждый день проходит Супербоул», — заявил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

    Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Россиянки признались в желании получить предложение руки и сердца в аэропорту

    Лерчек пригрозила судом Отару Кушанашвили

    Германия захотела больше американского оружия

    Лучшие результаты за шесть лет показала промышленность страны — партнера России

    Президент ФИФА Инфантино сделал подарок Трампу

    Водителям назвали способ защиты от пешеходов-подставщиков

    Москвичей предупредили о второй волне летней жары

    Принц Гарри и Меган Маркл отложили визит в Великобританию из-за проблем с «безопасностью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok