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11:33, 25 июня 2026Спорт

Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом

Президент США Дональд Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом. Его слова приводит USA Today.

«Чемпионат мира устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды. И я хочу поздравить президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он очень доволен, как будто каждый день проходит Супербоул», — заявил Трамп.

Супербоул — главное спортивное событие США. Это ежегодно проходящий матч, в котором определяется лучшая команда сезона по американскому футболу. В перерыве игры выступают звезды мировой музыки, а ее телевизионная аудитория превышает 100 миллионов зрителей.

Ранее Инфантино рассказал о доходах ФИФА от трехминутных перерывов в середине таймов матчей ЧМ-2026. Он заявил, что организация ничего не получает от транслируемой во время этих пауз рекламы.

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