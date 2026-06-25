Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом

Президент США Дональд Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом

Президент США Дональд Трамп сравнил чемпионат мира по футболу с Супербоулом. Его слова приводит USA Today.

«Чемпионат мира устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды. И я хочу поздравить президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он очень доволен, как будто каждый день проходит Супербоул», — заявил Трамп.

Супербоул — главное спортивное событие США. Это ежегодно проходящий матч, в котором определяется лучшая команда сезона по американскому футболу. В перерыве игры выступают звезды мировой музыки, а ее телевизионная аудитория превышает 100 миллионов зрителей.

Ранее Инфантино рассказал о доходах ФИФА от трехминутных перерывов в середине таймов матчей ЧМ-2026. Он заявил, что организация ничего не получает от транслируемой во время этих пауз рекламы.