Глава ФИФА рассказал о доходах организации от рекламных пауз на ЧМ-2026

Глава ФИФА Инфантино заявил, что организация не получает доходов от рекламных пауз на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о доходах организации от рекламных пауз на ЧМ-2026. Его слова приведены на сайте ФИФА.

По словам чиновника, организация не получает дополнительный доход от рекламы во время трехминутных пауз на водопой в середине таймов. «У ФИФА нет дополнительного дохода от этого, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос», — сказал Инфантино.

Также президент ФИФА подчеркнул, что эти паузы положительно сказываются на физических кондициях футболистов. «Игроки атакуют до последних секунд матча. И, возможно, это происходит также благодаря этому небольшому перерыву, который получают игроки и после которого они могут вернуться на поле и показать, на что способны», — сказал Инфантино.

Трехминутные паузы на водопой были впервые введены на чемпионате мира по футболу 2026 года. Также текущий турнир стал первым, в котором принимают участие 48 команд. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин раскритиковал новый формат мирового первенства. С ответной критикой в его адрес выступили национальные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, Демократической Республики Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.