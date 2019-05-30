Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В России резко подорожали билеты в плацкарт
Кокорину и Мамаеву предложили работу в колонии
Обнаружен затонувший доисторический мир
Каждый десятый новый дом в Москве оказался панельным
Назарбаев получил второй титул за два дня
Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами
Украина начала распродавать золотой запас
Девушки нашли загадочные родинки в одном и том же месте на груди
7 человек погибли и десятки пропали без вести при крушении судна в Будапеште
Новости партнеров

В сети рассказали о самых пикантных случаях на работе

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи Reddit поделились пикантными историями, которые происходили с ними на работе. В специальном треде они отвечали на вопрос, как и когда их или коллег поймали за самым непристойным действием.

CornyHoosier рассказал, как вместе с начальником пошел в кладовую, чтобы взять канцелярские принадлежности. Зайдя туда, они увидели, что секретарша и сотрудник одного из отделов занимались сексом. «Мы несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем мой начальник закрыл дверь и ушел оттуда, не сказав ни слова», — отметил юзер.

По его словам, изменщик был женат на сотруднице отдела кадров, но его начальник об этом не знал. Он поделился с женщиной увиденным. Супруга поверила в неверность любимого лишь после того, как выслушала и второго свидетеля. О подобных историях писали многие. Так, пользователь imisswholefriedclams поведал о том, что тоже застал коллег по работе за занятием любовью. «Они были в браке, правда не друг с другом», — заметил он.

Юзер ndnd_of_omicron рассказала, что во время работы в телекомпании ей часто звонили извращенцы, но один запомнился ей в особенности. «Был парень, который звонил и просил нас зачитывать названия порнороликов», — отметила пользовательница. По ее словам, мужчину возбуждал женский голос, говорящий такие непристойности.

Thesoccerone7 поделился историей о том, что они вместе с супругой зачали дочь прямо в холодильнике ресторана, в котором он работал. Выбор места для соития он объяснил тем, что только в этом помещении не было камер. «Моя жена и я были пьяны после окончания моей смены», — добавил юзер.

Пользователь pm_me_a_left_nipple не смог ускользнуть от камер. По его словам, долгое общение с секретаршей в один вечер закончилось сексом у него в кабинете. Через несколько дней он обнаружил у себя на столе диск с запиской «Надеюсь, было весело» и видеозаписью той встречи с одной из камер видеонаблюдения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы профессии для самых ленивых
Раскрыты непозволительные ошибки кандидатов на собеседованиях
Бездельники поделились уловками по отлыниванию от работы
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 мая

«Я опустошен»

Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
15:2429 мая

Ургант высмеял нападение российского чиновника на репортера

16:0529 мая

Назван самый популярный YouTube-блогер на планете

15:1029 мая

Онлайн-кинотеатры раскритиковали предложение Минкульта отчитываться о показах

Интернет и СМИ00:0423 мая
Джонни Депп

«А так можно было?»

Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
11:1929 мая

Телеведущий снова отказался извиняться за интервью о сексе и большой груди

16:3729 мая

Собчак рассказала о неприязни к Бузовой в модном мире

19:1228 мая

Собчак позвали на Первый канал

Интернет и СМИ00:0221 мая

Кривое зеркало

Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
09:4629 мая

Блогер соврала о покупке шикарного особняка и на коленях извинилась за ложь

14:1829 мая

Судью «Голоса» заподозрили во лжи

17:4028 мая

Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов

Россия
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Закиданная камнями виновница ДТП не стала жаловаться в полицию
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
США рассказали о жалобах Порошенко на недостаточную помощь на выборах
7 человек погибли и десятки пропали без вести при крушении судна в Будапеште
В Будапеште затонуло судно с 34 пассажирами
Парламент Израиля объявил о самороспуске
Москва обвинила Косово в препятствиях эвакуации пострадавшего россиянина
В США задумались об импичменте Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Телохранитель Коломойского стал главой службы безопасности Зеленского
Назарбаев получил второй титул за два дня
Верховный суд Украины отказался идти против Зеленского
Православная церковь Украины объявила создавшего ее раскольника вне закона
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
«А государство куда смотрит?»
Мошенники бьют по инвестиционному климату России
«Большое красное яблоко»
Как местный бизнес может превратиться в федеральную сеть
Украина начала распродавать золотой запас
Названы самые популярные офшоры
В России запретили говорить о росте цен на бензин
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Похитивший лекарство от рака на 60 миллионов рублей отделался условным сроком
По делу ОПГ вора в законе Пичуги вынесли первый приговор
Устроивший взрыв в части с С-300 российский военный хотел отомстить сослуживцам
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Назван способ предотвратить смертоносные эпидемии
Сборка первого серийного Су-57 попала на видео
Су-57 модернизируют до поколения 5++
Все материалы
Спорт
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Клуб Абрамовича разгромил «Арсенал» в английском финале
19-летний футболист обыграл Неймара и поплатился
«Челси» выиграл Лигу Европы
Российской пловчихе посоветовали выйти замуж после фото без лифчика
Майкл Фелпс«Я стоял на коленях и рыдал»
Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Почему он хотел покончить с собой?
Чемпион Европы по тяжелой атлетике попался на краже в российском супермаркете
Гимнаст поразил баскетбольное кольцо с центра площадки после сальто
Все материалы
Культура
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Умер актер из фильма «Крестный отец»
Софи Тернер ответила на вопрос об участии в продолжении «Игры престолов»
Горбачев пообещал посмотреть американский сериал «Чернобыль»
На Украине певица решила создать первую женскую партию
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Назван самый популярный YouTube-блогер на планете
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Телеведущий снова отказался извиняться за интервью о сексе и большой груди
Собчак рассказала о неприязни к Бузовой в модном мире
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Невесту пристыдили за нелепое платье без юбки
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Популярный суп захотели сделать объектом культурного наследия
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Принц Гарри устал
Покалеченный собакой на борту самолета пассажир пошел в суд
Алексей Панин научил пассажиров курить в самолете и нарвался на штраф
Недовольный пассажир потребовал от работника авиакомпании встать на колени
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Честный таксист вернул забывчивому бизнесмену крупную сумму денег
Родственники скрыли от невесты смерть отца накануне свадьбы
Женщина приняла у себя роды в машине на глазах у трех детей
Слоненок попытался «разбудить» мертвую мать и попал на видео
Все материалы
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Самый большой кроссовер BMW будут собирать в Калининграде
Новый Bentley Flying Spur первым в истории марки получит полноуправляемое шасси
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
На Олега Меньшикова подали в суд из-за квартиры
Мединский призвал приватизировать российские здания-памятники
Жилье рядом с Кремлем резко подорожало
Названы города России с самыми тесными квартирами
Все материалы