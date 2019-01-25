Бездельники поделились уловками по отлыниванию от работы

На Reddit набрал популярность тред, в котором пользователи делятся историями самых странных проявлений безделья на рабочем месте. Комментаторы рассказывают, как им удалось сохранить работу после различных выходок.

Публикация меньше чем за сутки набрала более 14 тысяч комментариев. Люди чаще всего рассказывали друг другу о том, как спать на работе так, чтобы и дальше получать зарплату, или незаметно красть у начальства.

Некоторые пользователи рассказали об историях, связанных с везением. Один из юзеров поведал, как его коллега получил работу, которая не подразумевала никаких обязанностей. Заведуя студией, сотрудник должен был приезжать на работу, открывать ее, а все остальное время мог заниматься своими делами.

Другой комментатор треда рассказал историю про сотрудника, который нарисовал изображения половых органов на товарах перед их отправкой. Вместо увольнения, согласно истории, парня отстранили от работы на пару дней.

Еще один юзер поделился историей о коллеге, который буквально ничего не делал. Выяснилось это только через год.

Ранее в январе на Reddit стал популярен тред, в котором девушка по имени Джон рассказала о намерении сменить имя. Она рассказала, что родители назвали ее в честь деда, имя стало причиной издевательств над ней в школе. Комментаторы посчитали родственников Джон ненормальными.

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