Уставшая от странного имени девушка задумала сменить его и породила споры в сети

Пользовательница Reddit по имени Джон рассказала, что планирует изменить имя на более «женское», однако семья выступает против этого. Многие комментаторы сочли ее родственников ненормальными.

Со слов Джон, родители назвали ее именем деда. Этот жест превратил ее жизнь в кошмар: над девушкой долгие годы издевались одноклассники. Джон заметила, что никто, кроме родственников, не называет ее настоящим именем. Друзья давно придумали для нее милое прозвище, образованное от фамилии, и она избрала его в качестве нового имени.

Однако мать выступила против такого решения. «Она думает, что я отказываюсь от памяти о моем дедушке. Она дала мне понять, что не одобряет этого и будет просто в ярости», — пожаловалась Джон.

Девушка спросила у посетителей Reddit, стоит ли ей слушаться мать или же поступить по-своему. Десятки комментаторов посоветовали Джон не обращать внимания на «сумасшедшую семейку». «Это твое имя. Если тебе это не нравится, ты имеешь полное право изменить его», — говорили они.

Многие замечали, что только одержимая женщина, желающая дочери зла, могла назвать ее мужским именем.

Другие же участники обсуждения настаивали, что она должна сохранить свое имя в память о родственнике. Они уточняли, что имя Джон имеет историю, и отказываться от него глупо.

Ранее пользователи Reddit высмеяли мать, которая придумала своему сыну необычное имя Сквайр Себастьян Сенатор. Они назвали ее разрушительницей жизни своего ребенка.

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