Мужчина пожаловался на ленивую беременную жену и был обруган

Пользователь Reddit под ником LonelyThought9 пожаловался, что его беременная жена «обленилась» и потеряла интерес к работе. Посетители имиджборда ополчились на него и окрестили жадным эгоистом.

По словам мужчины, его жена изменилась, как только узнала о беременности, и решила сосредоточиться на уходе за ребенком.

LonelyThought9 пришел в ярость от такой идеи. Он пояснил, что супруга и так почти ничего не делает: по его словам, она работает всего шесть часов в день, так как совмещает свою медицинскую практику с учебой. Он также заметил, что жена перестала выполнять домашние дела, потому что плохо себя чувствует.

Супруги сильно поссорились. Мужчина утверждает, что зарабатывает 550 тысяч долларов в год (почти 37 миллионов рублей), и его расстраивает, что жена не может на равных поддерживать семью. «Я кричал ей, что беременность не делает инвалидом», — сообщил он.

Завсегдатаи Reddit не поддержали LonelyThought9. Они пристыдили его за жадность и эгоизм. «Мудак может превратить любую ситуацию в катастрофу. К сожалению, она уже беременна», — сочувствовали семье комментаторы.

Большинство посоветовали мужчине нанять домработницу, так как с такими доходами нелепо ссориться с женой из-за стирки и уборки. «Она работает 30 часов в неделю и беременна, заполнена гормонами и, вероятно, немного подавлена», — объясняли ему подписчики.

В декабре 2018 года сообщалось, что британка нашла новогодние подарки от своего бойфренда и очень расстроилась их однообразию. Она рассказала о своем разочаровании в сети, но не снискала поддержку.

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